António Costa, Emmanuel Macron e Pedro Sánchez vão criar corredor de energia para ligar os países

O primeiro-ministro português, António Costa, o presidente do governo de Espanha, Pedro Sánchez, e o presidente de França, Emmanuel Macron, reuniram-se esta quinta-feira, em Bruxelas, na Bélgica, com o objetivo acelerar a criação de ligações energéticas na União Europeia, especialmente as que ligam Portugal e Espanha a França e ao resto da Europa.



Em comunicado enviado pelo Gabinete do primeiro-ministro, os líderes acordaram "abandonar o projeto Midcat e criar, de forma prioritária, um Corredor de Energia Verde ligando Portugal, Espanha e França à rede energética da UE".





Neste sentido, os líderes decidiram proceder à conlusão de futuras interligações de gás renovável "future-proof" entre Portugal e Espanha, "desenvolver um gasoduto marítimo a ligar Barcelona e Marselha (BarMar)", sendo esta a opção mais direta e eficiente de ligar a Península Ibérica à Europa Central e ainda adaptar as infraestruturas de hidrogénio ao transporte de outros gases renováveis.A eletricidade foi também tema presente, tendo os líderes concordado em "implementar novos projetos de interligação de eletricidade que liguem França e Espanha", com o intuito de atingir "uma Europa eletricamente conectada".Dia 9 de dezembro, os três líderes voltarão a reunir-se para para decidir em que moldes se dará a implementação da componente BarMar do Corredor de Energia Verde entre Portugal, Espanha e França. Os ministros a energia dos países vão dar também início a trabalhos preparatórios sobre o tema.