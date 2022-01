António Costa "emocionado" por vitória após seis anos de Governo e dois de Covid-19

O líder socialista afirmou este domingo que, depois de seis anos de Governo e dois de luta contra a pandemia da covid-19, é com "muita emoção" que irá assumir a "responsabilidade" que os portugueses lhe confiaram.

"Depois de seis anos do exercício de funções como primeiro-ministro, depois dos últimos dois anos num combate sem precedentes contra uma pandemia, é com muita, muita emoção que assumo esta responsabilidade que os portugueses hoje me confiaram", disse.

O líder socialista fazia a sua declaração de vitória no piso -1 do Hotel Altis, na rua Castilho, em Lisboa, com os militantes na sala a agitarem bandeiras do PS e da JS e a gritarem "vitória, vitória", e "Costa, amigo, o povo está contigo".

António Costa disse que se trata de uma noite "muito especial" para si e "seguramente para todos" os socialistas.

"Esta foi uma vitória da humildade, da confiança e pela estabilidade", afirmou António Costa.