António Costa enfatiza resultados do ministro Eduardo Cabrita : “É um ciclo que termina”

António Costa revelou esta sexta-feira que aceitou a demissão do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita e enfatizou resultados do ministro Eduardo Cabrita: "É um ciclo que termina".António Costa, que falava no Porto à margem de uma sessão empresarial, disse ter já informado o Presidente da República da demissão.

O chefe do executivo precisou que foi Eduardo Cabrita que pediu a exoneração, na sequência da acusação de homicídio por negligência do Ministério Público ao seu motorista pelo atropelamento mortal de um trabalhador da autoestrada A6, em junho deste ano.

Em atualização