António Costa enfrenta primeiro ataque de Rui Rio em duelo no Parlamento

O duelo entre o primeiro-ministro, António Costa, e o líder do PSD, Rui Rio, marcou o debate de estreia da nova Assembleia da República que esta quarta-feira começou a debater o programa do Governo.O tom combativo que Rio mostrou em campanha eleitoral levou para o plenário para disparar contra Costa: "Pode fazer o Governo que quer, agora fica com um recorde nacional que nunca gostaria de ter tido, o maior e mais caro Governo da História toda de Portugal." E aconselhou Costa a aproveitar o carpinteiro que irá abrir uma nova porta para o Chega "para ajustar a bancada do Governo".O primeiro-ministro foi duro na resposta, recorrendo à ironia. "Percebo melhor por que é que disse que este é um lugar que não lhe agrada, porque ficou muito manifesto na ordem de prioridades das suas preocupações que está aqui a fazer um estágio para vir a ser comentador televisivo", acusou.Rio questionou ainda o chefe de Governo se o ministro das Finanças, Mário Centeno, está "de pedra e cal no Governo", uma vez que não teve direito à palavra no debate do Programa do Governo.Costa sugeriu ao líder da oposição "preocupar-se com o que lhe compete", nomeadamente "com o tamanho mais reduzido do seu grupo parlamentar e as despromoções que porventura ocorrerão muito brevemente na sua vida", aconselhou, referindo-se às eleições internas do PSD em janeiro.Rio voltou à carga com a polémica sobre a exploração do lítio e a promoção do secretário de Estado da Energia, João Galamba, a Adjunto. Costa explicou que a licença foi atribuída pelo Governo de Passos Coelho e pediu para "não fazer julgamentos de tabacaria "no Parlamento.A nova ala pediátrica do Hospital S. João, no Porto, foi outra das armas de Rio: "Depois de sucessivos adiamentos, foi lançar a primeira pedra a escassos dias das eleições (...) e ainda nada aconteceu". Em resposta, Costa convidou-o para a "inauguração das obras no primeiro semestre de 2021".O CDS, por Cecília Meireles, acusou os Socialistas de terem batido "o recorde" com a carga fiscal que os portugueses sentem "no bolso". Já André Silva, do PAN, disse ser "pouco ambicioso" elevar o salário mínimo a 750 euros.Rui Rio fez esta quarta-feira a sua primeira intervenção desde que foi eleito e dezoito anos depois de ter deixado o Parlamento em 2001 para liderar a Câmara do Porto.O Programa do Governo para os próximos quatro anos prevê criar mais 10 mil casas para habitação, anunciou esta quarta-feira o primeiro-ministro.Costa anunciou a inauguração de quatro hospitais, a construção do novo Hospital do Funchal e a criação de mais 20 unidades de saúde familiar.António Costa prometeu para os próximos quatro anos mais 700 autocarros e mais 22 comboios novos para a CP, e outros 20 que serão recuperados.