António Costa enfurece-se durante arruada e chama "mentiroso" a popular

António Costa exaltou-se e chamou "mentiroso" a um popular durante uma arruada no Terreiro do Paço, em Lisboa. O idoso acusou o primeiro-ministro de ter ignorado o País e de "ter gozado merecidas férias" enquanto morriam pessoas na tragédia dos incêndios, em junho de 2017."Isso é mentira (...) no dia 18 de junho eu estava lá. Mentiroso provocador", respondeu o líder dos socialistas no último dia de campanha das eleições legislativas, que irão decorrer já no próximo domingo, dia 6.António Costa acabou por ser "barrado" pelos seguranças que evitaram que o confronto evoluísse. O primeiro-ministro dirigiu-se logo de seguida para a estação de comboios de Santa Apolónia, onde iria mais tarde deslocar-se para o Porto e dar por terminada a campanha eleitoral.Ao final da noite, o PS anunciou que vai apresentar uma queixa-crime por difamação contra o autor das afirmações e uma "contra terceiros"."O que aconteceu foi que havia um senhor que estava ali para provocar, repetindo uma mentira quem tem sido muitas vezes repetida a respeito de uma situação trágica que atingiu o País", afirmou em declarações aos jornalistas, na estação de Santa Apolónia, momentos antes de partir em direção ao Porto, onde irá dar por terminada a campanha eleitoral.O primeiro-ministro lançou ainda algumas farpas à oposição e acusou os partidos do PSD e do CDS de se terem "tornado especialistas neste tipo de campanhas negras"."É vergonhoso como a direita recorre a golpes tão baixos como aquele que assistimos agora (...) Marca negativamente quem plantou aquele senhor para fazer esta provocação e repetir este insulto", continuou.