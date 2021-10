O primeiro-ministro, António Costa, reafirmou esta quarta-feira o seu otimismo quanto à aprovação da proposta do Orçamento do Estado (OE) de 2022, esperando desta vez voltar a contar com o Bloco que, o ano passado, chumbou o OE de 2021.“Felizmente, o Bloco parece estar com uma posição diferente este ano”, vincou António Costa em conferência de imprensa na Eslovénia, à margem do Conselho Europeu.