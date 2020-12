António Costa espera que campanha de vacinação contra Covid-19 seja "início da luz ao fundo do túnel"

O primeiro-ministro, António Costa, que se encontra em isolamento após ter estado em contacto com Emmanuel Macron - infetado com a Covid-19 -, mantém-se ativo nas suas funções e tem-no revelado através do Twitter.O governante assumiu numa publicação feita às 19h00 no Twitter que continua a trabalhar no plano de vacinação "na expectativa de que a campanha de vacinação em #Portugal seja o início da luz ao fundo do túnel".Costa adiantou ainda que os profissionais de saúde serão os primeiros a vacinar, começando "por cuidar de quem cuida de nós", explicou.Recorde-se que, apesar de António Costa ter testado negativo, tal não significa que não esteja infetado pelo que permanecerá isolado durante 14 dias.