António Costa promete um novo escalão do IRS

O primeiro-ministro, António Costa, revelou esta segunda-feira que o Governo está a “estudar a possibilidade de no Orçamento do Estado para 2022 haver mais um desdobramento dos escalões de IRS”.Em entrevista à TVI, o chefe do Executivo sinalizou que “o terceiro escalão, que cobre rendimentos entre os 10 732 euros e os 20322 euros por ano, e o sexto escalão, que vai dos 36 mil aos 80 mil euros”, são os que evidenciam maior desigualdade: “É uma diferença gigantesca” que importa suavizar, sublinhou o primeiro-ministro.