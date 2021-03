António Costa fala em "fenómeno Chega" e diz que André Ventura não tem credibilidade

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou que o deputado único do Chega, André Ventura, não tem credibilidade, referindo que "não é propriamente um produto autêntico da extrema-direita europeia com fortes raízes".



Numa entrevista ao jornal Público, o chefe de Governo reagiu ao "fenómeno do Chega" e afirmou que deve se "evitar o erro de querer bipolarizar a vida política nacional" entre o líder do partido e os restantes.





"Isso só tem um efeito: valorizar o André Ventura e dar-lhe uma credibilidade que ele não tem", admitiu Costa, que se mostrou preocupado com a fratura perigosa do debate sobre memória e racismo.