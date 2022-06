O primeiro-ministro está doente e cancelou a sua participação nas comemorações do 10 de Junho em Braga e em Londres, entre esta sexta-feira e amanhã. A informação foi prestada pelo seu gabinete através de um comunicado pouco esclarecedor enviado às redações. “O gabinete do primeiro-ministro informa que o primeiro-ministro não poderá estar presente nas Comemorações Oficiais do 10 de Junho por motivos de saúde”, refere o comunicado.









