António Costa falou duas vezes durante o Conselho de Estado mas não sobre o Ministério Público

Ao contrário da reunião anterior, desta vez António Costa falou duas vezes no Conselho de Estado. Mas em ambas as intervenções absteve-se de fazer qualquer crítica ao Ministério Público, apesar do processo que deu origem à sua demissão na sequência do comunicado da Procuradoria Gral da República.

Costa limitou-se a garantir aos conselheiros que não há nenhum ministro arguido, e que a investigação parava no seu chefe de gabinete, razão para que o governo continue até ao momento com os mesmos ministros que tinha até à demissão.

"Só há um caso que quero falar com o Presidente da República", anunciou Costa, numa alusão a João Galamba concrtizada mais tarde, já à porta da sede do PS.

O primeiro-ministro deu a entender que se demitiria em resultado de uma investigação judicial que envolve o seu chefe de gabinete, mesmo que o comunicado não tivesse sido feito da forma que foi.

Com o primeiro-ministro "brando" para com o Ministério Público, coube Augusto Santos Silva o ataque. Tal como o CM já noticiou ontem, o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, aproveitou a intervenção no conselho de Estado realizado hoje para desferir um ataque ao Ministério Público, descrito por fontes conhecedoras da reunião como "violentíssimo" ou mesmo "trauliteiro".

O tom geral da intervenção de Santos Silva foi o de que "é preciso pôr ordem no Ministério Público".

"Precisamos de discutir o Ministério Público, que está numa estratégia anti-políticos", disse a segunda figura do Estado, militante histórico do PS e pretendente a uma candidatura a Belém.