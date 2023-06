António Costa diz que políticos têm de respeitar o que os portugueses decidiram nas eleições

O secretário-geral do PS afirmou, este sábado, que os portugueses resolveram uma "grave e efetiva" crise política há um ano, referindo-se à maioria absoluta alcançada nas legislativas de 2022, cabendo agora aos políticos respeitarem essa decisão.

"Ainda o ano passado, os portugueses resolveram uma grave e efetiva crise política que o senhor Presidente da República chamou os portugueses a resolver. Foram chamados e resolveram essa crise política", disse António Costa no discurso de abertura da Comissão Nacional do PS que decorre esta tarde em Matosinhos, no distrito do Porto.

Segundo o líder do PS, o que compete agora aos políticos é respeitarem aquilo que os portugueses resolveram e não complicar a vida dos portugueses.