António Costa foi à bancada do PSD cumprimentar Rui Rio antes do debate do Estado da Nação

O primeiro-ministro, António Costa, foi esta quarta-feira cumprimentar pessoalmente o ex-presidente do PSD, Rui Rio, sentado na quarta fila da bancada do PSD, antes do arranque do debate parlamentar do estado da nação.

Poucos minutos antes do início do debate, e quando o Governo já estava todo no hemiciclo, António Costa saiu do seu lugar ao centro da bancada do executivo e dirigiu-se à do grupo parlamentar do PSD.

O primeiro-ministro cumprimentou então de forma calorosa Rui Rio, que assistia ao plenário na quarta fila, ao lado do antigo dirigente do PSD Maló de Abreu.