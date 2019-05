António Costa ganha pontos a Rui Rio na guerra dos professores

A ameaça de demissão do primeiro-ministro, António Costa, já deu alguns frutos.O PS sobe 0,8 pontos nas intenções de voto para as legislativas de 6 de outubro, ficando nos 35,4%, enquanto o PSD colhe 27,6%, apenas mais 0,3 pontos do que em abril, segundo uma sondagem da Aximage para orealizada entre 3 e 8 de maio.Mas a verdadeira conquista do chefe do Governo com a crise política dos professores regista-se na avaliação dos líderes partidários. Costa está agora em primeiro lugar, com 9,8 valores, de 0 a 20, mais 0,4 pontos do que em abril, mas ainda em terreno negativo, e sem conseguir recuperar o 12,6 de maio do ano passado.Também há mais portugueses (52,8%) que preferem o secretário-geral do PS para primeiro-ministro, em detrimento do presidente do PSD, Rui Rio (29,5%).A batalha dos professores correu mal ao líder social-democrata, que sai a perder quase um valor, ficando com uma nota de 7,4. Recorde-se que os deputados do PSD depois de terem aprovado a recuperação integral do tempo de serviço dos professores, no final, e já depois da ameaça de Costa, acabaram por chumbar a proposta.A mudança no sentido de voto no Parlamento prejudicou ainda mais a líder do CDS. Assunção Cristas regista a pior avaliação, com 6,3 valores, uma queda de quase dois pontos. O partido também sai penalizado em 1,1 pontos, colhendo agora 7,4% das preferências.O CDS, que chegou a disputar o terceiro lugar com o BE, volta para a condição de quarta força partidária, embora acima da CDU, de Jerónimo de Sousa que não consegue descolar dos 7%.A líder do BE, Catarina Martins, também não sai bem na fotografia. Os inquiridos baixaram-lhe a nota em 0,6 valores para 8,2 e, na hora de votar, dão menos preferência ao partido (7,9%).O ministro das Finanças, Mário Centeno, já era o preferido dos eleitores, mas agora alcança uma avaliação apoteótica.Segundo a sondagem da Aximage, quase metade dos inquiridos (42,6%) considera que "Super-Mário" é o melhor governante de António Costa, um salto considerável face a abril, quando um terço (32%) nomeava Centeno como o "melhor ministro".Nenhum outro governante de Costa conseguiu alguma vez alcançar uma avaliação tão positiva.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não consegue descolar dos 15 valores, numa escala de 0 a 20, embora tenha subido para 15,3 face a abril, segundo a sondagem da Aximage.O resultado é mediano, tendo em conta a nota excelente, de 18,3, que Marcelo obteve há um ano junto dos eleitores. Desde então, a avaliação tem vindo a cair. Em fevereiro teve a pior nota: 14,5.Abstenção sobe 0,3 pontos face a abril, de 36,4% para 36,7%, sendo bastante mais alta do que a registada em maio do ano passado (32,8%) .Os partidos mais pequenos perdem apoio eleitoral. O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), com um único deputado, André Silva, cai 0,6 pontos nas intenções de voto para 1,6%. O Aliança, de Santana Lopes, desce 0,2 pontos nas preferências dos eleitores, colhendo agora 1,4%. E a percentagem de indecisos cai 0,4 pontos para 2,5%.--indivíduos inscritos nos cadernos eleitorais em Portugal com telefone fixo no lar ou possuidores de telemóvel.Aleatória e estratificada (região, habitat, sexo, idade, escolaridade, atividade e voto legislativo) e representativa do universo foi extraída de um subuniverso obtido de forma idêntica. A amostra teve 601 entrevistas efetivas: 294 a homens e 307 a mulheres; 55 no Interior Norte Centro, 89 no Litoral Norte, 98 na Área Metropolitana do Porto, 110 no Litoral Centro, 169 na Área Metropolitana de Lisboa e 80 no Sul e ilhas; 99 em aldeias, 161 em vilas e 341 em cidades. A proporcionalidade pelas variáveis de estratificação é obtida após reequilibragem amostral.Entrevista telefónica por C.A.T.I., tendo o trabalho de campo decorrido entre os dias 3 e 8 de maio de 2019, com uma taxa de resposta de 73,7%.Para o total de uma amostra aleatória simples com 601 entrevistas, o desvio-padrão máximo de uma proporção é 0,020 (ou seja, uma margem de erro - a 95% - de 4,00%).Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de João Queiroz.