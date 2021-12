António Costa garante 'cumprimento escrupuloso' de transferências para os municípios

"Seja o Orçamento de Estado aprovado mais tarde ou mais cedo, não é o facto de vigorar e governar em duodécimos que compromete o cumprimento escrupuloso que a lei impõe para com as autarquias locais", garante António Costa na abertura do Congresso da Associação Nacional de Municípios, em Aveiro.À entrada, o primeiro-ministro foi recebido por vários professores, numa ação de sensibilização contra a municipalização da educação. "Os municípios não sabem com que dinheiro podem contar até que o Orçamento de Estado seja aprovado em 2022", afirmou ao CM Mário Nogueira, da FENPROF.Esta entidade pede o adiamento da transferência de competências na área da educação para os municípios.No discurso, António Costa foi ainda peremptório quanto à regionalização: "Devemos avançar para a regionalização".Defende que, em 2024, poderá ser realizado um referendo sobre a regionalização. Considera que, nesse ano, "poderemos dar a voz ao povo" para definir se Portugal avança para a divisão administrativa do continente em cinco regiões.