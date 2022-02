António Costa confirmou ontem aos jornalistas que as medidas inscritas no Orçamento do Estado para 2022 (OE) que resultaram das negociações com o Bloco de Esquerda (BE), PCP, PEV e PAN serão mantidas, apesar da maioria parlamentar socialista.A decisão já tinha sido dada como certa pelo PS, até porque é a mesma proposta de OE, mas esta é a primeira vez que surge nas palavras do secretário-geral do PS desde as eleições Legislativas.