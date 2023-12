António Costa garante que não vai "assombrar" Pedro Nuno Santos após sair do Governo

O primeiro-ministro demissionário, António Costa, garntiu, este domingo, que não pretende "assombrar" Pedro Nuno Santos após a saída do Governo. Em declarações aos jornalistas, o socialista congratulou o sucessor pelos resultados nas eleições internas do PS e destacou a pluralidade como uma das "maiores riquezas" do partido."Cada um que chega é natural que faça diferente. E eu não estarei cá a assombrar ninguém para que não faça diferente do que eu estava a fazer", explicou.António Costa, que abandona a liderança do PS após nove anos, revelou estar convicto das qualidades de Pedro Nuno Santos para renovar o partido e para enfrentar a oposição. Refere mesmo que o novo secretário-geral socialista "esta muito mais bem preparado" para governar o País que o líder do PSD, Luís Montenegro.O socialista afirma ainda estar disposto para ajudar o partido naquilo que for preciso. "Estou ao dispor naquilo que puder ser útil para o partido", asseverou.Depois de ser questionado sobre deixar uma "herança difícil" ao sucessor, António Costa reforçou os feitos do PS nos últimos anos e a vontade do partido em inovar e trazer um novo impulso.

"Encerrado este momento, todos estamos unidos para garantir que a partir do dia 10 de março haverá uma continuidade, com uma nova energia, com um novo impulso, daquilo que tem sido o bom ciclo de governação do PS", afirmou António Costa.

Pedro Nuno Santos foi eleito secretário-geral do PS com 62% dos votos, em eleições diretas realizadas entre sexta-feira e sábado, que disputou com José Luís Carneiro, que ficou em segundo lugar, com 36%, e Daniel Adrião, que teve 1% dos votos.

António Costa foi o primeiro a chegar à sede nacional do PS e esperou à porta por Pedro Nuno Santos, que chegou cinco minutos depois. Os dois cumprimentaram-se com um abraço. "Camarada secretário-geral, está bom? Bem-vindo e parabéns", disse Costa.

No fim do encontro, António Costa considerou que a conversa "correu num tom excelente de camaradas e amigos".

No momento da sua saída de secretário-geral do PS, que liderou durante nove anos, colocou-se "ao dispor como militante do PS para aquilo que for útil para o futuro do PS, ou seja, para o futuro do país". Como primeiro-ministro, manifestou-se "focado e determinado" em concluir a sua missão, até haver novo Governo.

O seu papel nos próximos desafios do PS "caberá naturalmente à nova direção e ao novo secretário-geral ir definindo".

Interrogado se Pedro Nuno Santos está obrigado a vencer as eleições, o ainda primeiro-ministro defendeu que "nenhum líder do PS está obrigado a ganhar eleições nenhumas".

"O Pedro Nuno Santos vai ter umas eleições já daqui a três meses. Partimos, felizmente, com as sondagens todas a colocarem o PS num bom ponto de partida. Mas, obviamente, não se pode pedir a ninguém que faça em três meses o que outros tiveram oportunidade de fazer em vários anos. Felizmente, ele parte com outras vantagens, que é a sua experiência própria, o seu capital próprio", completou.

Na sua opinião, o novo secretário-geral do PS apresenta-se a eleições também com o balanço que as pessoas fazem da governação do PS, "no que tem de positivo", e com "maior distanciamento para perceber o que é que se pode fazer melhor".

Pedro Nuno Santos mostra ter "consciência de quais são as prioridades dos problemas que existem no país, de dar continuidade ao trabalho que estava a ser feito para melhorar esses problemas, mas também seguramente fazer diferente", considerou.

"E tenho a certeza de que, com esta nova energia, este novo impulso, sob a liderança de Pedro Nuno Santos o PS vai fazer mais e melhor. E é isso que os portugueses seguramente também anseiam", declarou.

Por outro lado, realçou que a conjuntura externa que o próximo Governo vai enfrentar "não é um contexto internacional fácil".

"Mas tudo isso só significa o seguinte: que precisamos cada vez mais de um partido que tenha provas dadas na boa governação económica, alguém experiente à frente da governação, alguém que seja capaz de fazer pontes com os partidos no campo democrático, e que possa dar um novo impulso e uma nova energia a esta trajetória que temos vindo a seguir com sucesso desde novembro de 2015", advogou.

Nestas declarações, deixou uma palavra para José Luís Carneiro, considerando que obteve um resultado "muito expressivo, demonstrando bem a pluralidade do PS".

"Essa é a grande riqueza do PS e é por isso que o PS é capaz de representar um leque tão vasto de pessoas, de perspetivas de vida no nosso país, da esquerda democrática ao centro democrático, esse é o grande espaço de confluência do PS e essa é a grande força do PS", concluiu, manifestando-se certo de que "agora com mais energia, mais imaginação, nova criatividade, essa força se vai reforçar".