António Costa garante que Portugal vai aprofundar relações com o Brasil

O primeiro-ministro, António Costa, agradeceu, esta terça-feira a visita de Estado efetuada a Portugal pelo Presidente brasileiro, Lula da Silva, considerando o Brasil está de volta nos planos político e diplomático e que as relações bilaterais serão aprofundadas.

"Muito obrigado por esta visita, Presidente Lula [da Silva]. O Brasil está de volta e não vamos deixá-lo sair outra vez", escreveu António Costa na sua conta na rede social Twitter, num comentário-síntese sobre os cinco dias de presença do chefe de Estado brasileiro em Portugal.

De acordo com o primeiro-ministro, os últimos dias desta visita de Lula da Silva "mostraram a amizade" que une Portugal e o Brasil e o empenho em aprofundar as relações bilaterais.

"Partilhamos história e valores, temos uma língua comum, aproximamos o Atlântico. Temos tudo para construir uma relação cada vez mais forte entre Portugal e Brasil", acrescentou António Costa.

No sábado, António Costa e Lula da Silva assinaram 13 instrumentos jurídicos de cooperação bilateral, desde a economia e tecnologias à educação e saúda, no final da 13ª Cimeira Luso Brasileira, que se realizou em Lisboa.

Na segunda-feira, o primeiro-ministro português e o Presidente do Brasil estiveram, num fórum económico com empresários dos dois países, em Matosinhos, e voaram num KC 130 da Embraer, que pertence à Força Aérea Portuguesa, entre o Porto e Alverca.

Juntamente com o chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, Lula da Silva e António Costa estiveram ainda juntos na segunda-feira à tarde na entrega do Prémio Camões ao compositor, escritor e cantor Chico Buarque e esta terça-feira, no parlamento, na sessão de boas-vindas ao Presidente do Brasil.