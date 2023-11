António Costa garante que vai continuar a apoiar o PS

António Costa discursou na abertura da Comissão Nacional do PS. O discurso tem sido público mas desta vez toda a reunião do partido é à porta fechada. O CM sabe que o secretário-geral socialista, e ainda primeiro-ministro, garantiu que vai continuar a apoiar o partido.



Costa recordou que entrou aos 14 anos na vida política e que não será aos 62 que vai sair. "Vou defender-me e o PS vai-se concentrar em ganhar eleições", garantiu. Sobre as eleições internas, Costa mantém que não vai apoiar nenhum dos candidatos.

Já o presidente do partido mostrou-se contra a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa. O Correio da Manhã sabe que Carlos César defendeu que o Presidente da República não devia ter aceite a demissão de António Costa.