António Costa inaugura escola em Lisboa e realça importância do investimento público para as escolas

O primeiro-ministro, António Costa inaugurou uma escola em Lisboa e durante a cerimónia de inauguração realçou a importância do investimento público no País sendo que só, com esse investimento, é que é possível dar as condições que os alunos precisam naquele estabelecimento de ensino.

Costa referiu que o investimento público aumentou em mais de 60% desde 2015 e que o défice registado neste ano de pandemia, que se estabeleceu nos 5,7%, número abaixo das previsões do Governo significa um esforço grande na economia.

O primeiro-ministro disse ainda que os apoios da pandemia da Covid-19 foram a chave para que fosse possível oferecer as condições necessárias aos alunos.