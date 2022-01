O secretário-geral do PS inscreveu-se, este domingo, para poder votar antecipadamente no próximo dia 23, no Porto, e pediu a mobilização dos eleitores para que se ultrapasse uma das crises políticas "mais perigosas" da democracia portuguesa.

Neste primeiro dia de inscrições para o voto antecipado em mobilidade, António Costa registou-se para votar no próximo domingo, no Porto, no Pavilhão Rosa Mota, dia em que estará em campanha eleitoral entre os distritos do Porto, Braga e Viana do Castelo.