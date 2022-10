António Costa: "Investimento nas Forças Armadas tem que ter uma posição central no esforço do investimento do País"

O primeiro-ministro, António Costa, esteve presente na inauguração da primeira aeronave KC-390 da Força Aérea esta quarta-feira, em Beja.Na sessão inaugural, António Costa referiu que Portugal tem de "prosseguir uma trajetória programada e segura". "Tendo em conta aquela que é a realidade financeira do País não se pode descurar o superior interesse nacional de persistir no investimento nas suas forças armadas", sublinhou.O chefe do Governo considera que "hoje é um dia importante" para as forças armadas portuguesa e para o País, mas "é o primeiro de vários dias, onde não podemos perder o foco".António Costa destacou que Portugal não tem os recursos ilimitados e as necessidades são múltiplas e que "o investimento nas Forças Armadas tem que ter uma posição central no esforço do investimento do País ao longo dos próximos anos", conclui.