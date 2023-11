António Costa ironiza com comunicado da PGR

O primeiro-ministro demissionário, António Costa, ironizou o comunicado da Procuradoria-Geral da República esta sexta-feira, no Conselho Nacional do PS."Soubemos pelo Expresso que o parágrafo que me demitiu foi escrito pela Procuradora-Geral da República, o que é uma notícia curiosa porque a ninguém partiria do princípio que um comunicado da procuradoria não fosse escrito pela procuradora", disse Costa.O socialista reforçou que "cabe à justiça aquilo que é da justiça e à política o que é da política" e que, por isso, não vai interferir com o processo."Acho que não faz sentido fazer campanha eleitoral ou debate político sobre aquilo que ocorre na justiça", salientou.António Costa desmentiu o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmando que não se lhe ocorre ter falado sobre a PGR em conversa com o chefe de Estado."Terá de perguntar ao Presidente da República que comentário público terei eu feito, não me ocorre nenhum", explicou.Na sexta-feira, o Expresso noticiou que a procuradora-geral da República, Lucília Gago, escreveu o parágrafo que implica António Costa na 'Operação Influencer'. Lucília Gago receou que o Ministério Público viesse a ser acusado de proteger o primeiro-ministro. O Presidente da República recebeu esta informação, mas não interferiu no teor do comunicado.