António Costa lamenta que não tenha sido possível conciliar cerimónias em Faro

O primeiro-ministro, António Costa, lamentou esta quarta-feira que não tenha sido possível conciliar as cerimónias da mudança de nome do aeroporto de Faro com as do Dia do Município da capital algarvia.

"Tenho pena que não tenha sido possível conciliar os horários", disse António Costa à margem da cerimónia de atribuição ao Aeroporto de Faro da denominação oficial Aeroporto Gago Coutinho no quadro das comemorações do bicentenário da independência do Brasil.

O presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau, disse na terça-feira à Lusa considerar "lamentável" o primeiro-ministro ter ignorado a autarquia na preparação da cerimónia que teve lugar esta manhã no aeroporto internacional de Faro.

A cerimónia realizada às 10h30 coincidia com a do Dia do Município de Faro que teve lugar no Teatro das Figuras da cidade, durante o qual foram convidadas individualidades que também foram convocadas para estar à mesma hora no evento com a presença de António Costa.

"Acho lamentável que o senhor primeiro-ministro promova as cerimónias da Independência do Brasil e dos seus 200 anos em Faro e que não haja ninguém do seu gabinete que entre em contacto com o presidente da Câmara [...] para lhe comunicar, para lhe dar a conhecer e, neste caso, tendo em conta que é o Dia da cidade [...], para articular tudo isso", disse Rogério Bacalhau à agência Lusa.

O autarca referiu que se trata de "um incómodo para toda a gente" e deu como exemplo o caso do Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, almirante Henrique Gouveia e Melo, a quem vai ser outorgado a Chave de Honra da Cidade de Faro, e ainda do presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, José Apolinário, que vai receber uma distinção na sua qualidade de ex-presidente da capital algarvia.

Por seu lado, António Costa considerou que "a coincidência é feliz, o Dia do Bicentenário do Brasil ser também o Dia do Município de Faro" e felicitou "todos os farenses e o seu município".

Num ofício enviado a 01 de setembro a António Costa, a que a Lusa teve acesso, o presidente da Câmara de Faro já tinha manifestado o seu "descontentamento e tristeza" pela forma como foi agendada a cerimónia de atribuição ao Aeroporto Internacional de Faro da nova denominação oficial.

Na mesma missiva, o presidente da autarquia algarvia também criticou a "tendência de obliterar o nome de Faro da nomenclatura oficial [do aeroporto] do Algarve, ao arrepio da vontade dos farenses".