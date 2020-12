António Costa mantém-se em isolamento sem sintomas da Covid-19

"Há quase uma semana a trabalhar em isolamento profilático [no Palácio de São Bento], seguindo as recomendações da autoridade de Saúde", o primeiro-ministro está "bem e sem sintomas", revelou esta segunda-feira António Costa através de uma publicação nas redes sociais.Esta terça-feira, Costa presidiu à reunião do Conselho de Ministros por videoconferência, também a partir da sua Residência Oficial, acrescentou.O primeiro-ministro ainda não fez um segundo teste à Covid-19 – depois de um primeiro negativo – e irá manter-se em isolamento por 14 dias, isto é, até 30 de dezembro, pelo que passará o Natal longe da família em São Bento, afirmou aoo seu gabinete.O chefe do Executivo está em isolamento desde 16 de dezembro, depois de ter estado com o presidente francês, Emmanuel Macron, que testou positivo à Covid-19.