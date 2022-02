Costa está a terminar aquilo que prometeu na noite eleitoral: ter uma maioria absoluta dialogante. Esta ideia foi passada pelo próprio primeiro-ministro esta segundas-feira, nas redes sociais, após ter terminado uma maratona de encontros que envolveu IPSS, Misericórdias, patrões e sindicatos. “Valorizamos os contributos do mundo do trabalho e privilegiamos o diálogo social. Continuamos a preparar o próximo ciclo legislativo”, escreveu no Twitter.



Valorizamos os contributos do mundo do trabalho e privilegiamos o diálogo social. Continuamos a preparar o próximo ciclo legislativo. February 14, 2022









Leia também António Costa recebe partidos na terça-feira e reúne depois a Comissão Política do PS António Costa entra assim na reta final das conversas. Esta terça-feira reúne-se com todos os partidos (exceto o Chega), antes de entregar ao Presidente da República os nomes que farão parte do próximo Executivo.

Esta segunda-feira, durante a manhã, foi a vez de os representantes do setor social apresentarem as suas preocupações. De tarde, Costa ouviu os parceiros sociais. Patrões e sindicatos abordaram o tema do salário mínimo, e da semana de quatro dias, um assunto que tem criado muita resistência por parte dos empresários.





De acordo com um comunicado a que o CM teve acesso e que a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP) enviou a Costa, o próximo Governo poderá ter de lidar com a reivindicação dos sindicatos que passa por aumentar “o salário mínimo nacional para 850 euros a curto prazo, sem compensações às empresas que o praticam”, como o que acontece neste momento.





A representar os patrões, também o porta-voz do Conselho Nacional das Confederações Patronais, António Saraiva, esteve presente, e a maior preocupação passou pela necessidade de um crescimento sustentado da economia e redução fiscal para as empresas.









Leia também Salário mínimo sobe para 705 euros já em janeiro É neste ponto que surge o conflito com a CGTP, que no comunicado admite querer pôr “termo à subsidiação pública e à promoção das empresas que pior pagam”. Também a valorização das carreiras surge como objetivo dos trabalhadores, que pediram a Costa um aumento geral de “90 euros para todos” e “a promoção da contratação coletiva, o que exige a resolução dos casos de bloqueamento na revisão de convenções”.

Tomada de posse a 23



Marcelo Rebelo de Sousa disse esta segunda-feira que a tomada de posse do novo Governo deve ser concretizada dia 23 de fevereiro, com “alguns condicionalismos” por causa da pandemia.





Constitucional decide



O Tribunal Constitucional deverá decidir esta terça-feira sobre os recursos que entraram em relação à anulação de 157 mil votos da emigração por falta de documentos comprovativos da identidade dos eleitores.





Valorizar emigrantes



O Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP) salientou a participação dos emigrantes nas eleições de 30 de janeiro e defendeu uma simplificação do ato eleitoral das comunidades portuguesas, lamentando a falta de “informações atempadas e em linguagem clara”.





“Financiamento tem estado abaixo do que foi acordado”



O primeiro-ministro indigitado, António Costa, reuniu-se esta segunda-feira de manhã com várias instituições e para ajustar a próxima governação à realidade do País. Pela Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, o padre Lino Maia disse que o financiamento das instituições tem estado abaixo dos 50% previstos no pacto de cooperação assinado em dezembro, mas confessa que “foi bom o diálogo” e que o financiamento deverá atingir o objetivo durante a próxima legislatura.





Ribau Esteves na corrida pela liderança do PSD



O presidente da Câmara de Aveiro, José Ribau Esteves, assumiu esta segunda-feira que está a pensar numa candidatura para suceder a Rui Rio na liderança do PSD. O antigo secretário-geral social-democrata adiantou à ‘Lusa’ que só vai anunciar a decisão depois de conhecido o calendário político do partido, que poderá acontecer na reunião do Conselho Nacional, no sábado.