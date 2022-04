Vai haver mexidas na cúpula do PS. O secretário-geral socialista e primeiro-ministro, António Costa, vai propor na reunião da comissão política nacional do próximo sábado uma maior separação entre o Secretariado Nacional do partido e o Governo. Para tal, foi adicionado à convocatória de sábado um ponto sobre a eleição daquele órgão executivo do PS. O objetivo, sabe o CM, é evitar que o partido seja consumido pelo Governo como aconteceu durante a maioria absoluta de José Sócrates.





Ainda assim, espera-se que os ministros e putativos sucessores à liderança do PS, Mariana Vieira da Silva, Ana Catarina Mendes, Pedro Nuno Santos e Fernando Medina, se mantenham ou, em alternativa, saiam todos. Integra ainda o Secretariado Nacional a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, que não deverá renovar o mandato naquele órgão do PS. A ex-ministra da Administração Pública, Alexandra Leitão, e a ex-ministra da Cultura também já não deverão constar da lista a eleger no próximo sábado.