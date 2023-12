António Costa: "O que era decisivo fazer em 2023 ficou feito"

Nos cumprimentos de Natal ao Presidente da República, o primeiro-ministro António Costa começa por dizer "quem governar em 2024 terá um bom orçamento" - que foi esta quinta-feira promulgado por Marcelo."Não foi um ano fácil mas a verdade é que podemos chegar aqui com uma boa noitícia: Na próxima semana vão ser transferidos os terceiros e quatro pagamentos da Comissão Europeia, um total de 2400 milhões de euros, do PRR. São 2, 4 milhões de euros que são aprovados", começa por dizer António Costa.Segue-se a intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa, que começa por referir que o Governo de António Costa foi o mais longo do século XXI e que "isso é muito significativo".O Presidente da República começa o discurso a enumerar as principais dificuldades vividas desde 2016, as "boas notícias" e também as conquistas dos portugueses, nomeadamente no desporto. Sobre 2020, o ano em que começou a pandemia de Covid-19, Marcelo afirma que "os portugueses foram excessisonais". "Fomos sempre os primeiros a abrir e a fechar e isso foi bom para a nossa eocnomia", refere. Mais tarde Portugal teve de lidar com a guerra na Ucrânia e, mais recentemente, com a guerra no Médio Oriente. Sobre estes oito anos, Marcelo refere que "se quem viveu esta história não a conta, as pessoas esquecem-se dos acontecimentos"."Houve muita coisa que não correu bem, por erros que cometi, que ele cometeu, outros cometeram. Faz parte da política. Mas um dia, quando se observar com distanciamento esta situação, não é por acaso que se decidiu manter por tanto tempo as suas escolhas relativamente ao primeiro-ministro e Presidente da República", refere. Marcelo afirma que queria bater o recorde de ter um primeiro-ministro durante 10 anos, mas que já não será possível."A recordação deste oito anos é uma boa recordação e queria agradecer-vos em nomes dos portugueses aquilo que fizeram por Portugal", conclui.