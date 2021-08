O apelo de António Costa aos camaradas de partido foi claro: é preciso “arregaçar as mangas” e trabalhar na recuperação do País após o “momento exigente” da pandemia. “Não é o tempo de desanimarmos, é de nos animarmos”, afirmou na abertura do 23º Congresso do PS.Num discurso para o partido, mas que a oposição não deixa de ouvir, o líder insistiu que o caminho para relançar a economia não será feito com austeridade.