O primeiro-ministro apelou este sábado para que não se perca o foco na recuperação económica do País. Por ser o segundo Natal em pandemia, a habitual mensagem de António Costa voltou a centrar-se no combate à Covid-19, mas com um apelo. “Apesar de o emprego já ter recuperado plenamente e de termos retomado um crescimento robusto, não podemos perder o foco no esforço nacional de recuperação”, disse o líder do Executivo.









Tal como no ano passado, Costa agradeceu aos portugueses e profissionais de saúde. “Depois do incansável trabalho em 2020, depois da dramática vaga que tiveram de enfrentar em janeiro e fevereiro deste ano, os profissionais de saúde foram mais uma vez inexcedíveis. Um muito, muito obrigado”, agradeceu o primeiro-ministro. “A vivência tão intensa destes dois anos neste posto de comando só reforçou o meu orgulho nos portugueses e a minha confiança no nosso Serviço Nacional de Saúde”, acrescentou.

Costa relembrou ainda o Natal do ano passado, em que teve de ficar em isolamento profilático devido a um contacto de risco. “Passei a minha noite de Natal em solidão, longe da minha mulher, dos meus filhos, da minha mãe”, disse.





Vacinação no Mundo







Leia também "Não sarámos ainda todas as feridas": António Costa foca mensagem de Natal na pandemia O primeiro-ministro alertou que “há milhões de seres humanos em todo o Mundo que ainda não tiveram acesso à vacina”. “Enquanto assim for, o vírus continuará ativo. É fundamental acelerar a vacinação à escala global”, acrescentou.

Conter antes das eleições



António Costa decidiu falar apenas de pandemia devido às Legislativas. “Teria muito mais a dizer-vos mas, neste período pré-eleitoral, o primeiro-ministro tem um especial dever de ser contido. Por isso, concentro-me no que mais preocupa, o combate à pandemia”, disse.