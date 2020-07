António Costa pede travão para Novo Banco

O primeiro-ministro enviou uma carta à Procuradoria-Geral da República (PGR) a pedir que a venda de ativos do Novo Banco seja interrompida até que seja conhecida a auditoria encomendada à Deloitte e referente ao período entre 2000 e 2018, com início ainda antes da resolução do BES, em 2014. No debate sobre o Estado da Nação, na última sexta-feira, António Costa afirmou que o relatório elaborado pela consultora vai ser conhecido até final deste mês.









Segundo uma notícia avançada este sábado pelo ‘Expresso’, o chefe do Governo enviou uma carta à procuradora-geral da República, Lucília Gago, a pedir que as vendas sejam paradas, depois das acusações feitas por Rui Rio, que apelou a que o Ministério Público investigasse os negócios do Novo Banco.

Segundo o ‘Expresso’, António Costa recupera na missiva as “acusações graves” do “deputado Rui Rio” para sustentar a decisão. “[A acusação] não pode deixar de ser tida em conta com toda a seriedade, porque é seguramente fundamentada.”





No debate sobre o Estado da Nação, Rui Rio levantou suspeitas sobre os negócios do herdeiro do BES, nomeadamente em relação à venda de um lote de imóveis a um fundo de investimento, o Cerberus, a que esteve ligado Byron Haynes, atual chairman do Novo Banco, segundo informação avançada pelo ‘Público’.





O fundo Cerberus é o principal acionista do banco austríaco Bawag P.S.K., que foi gerido por Byron Haynes até este chegar ao Novo Banco em 2017.