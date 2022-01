António Costa promete "maioria absoluta de diálogo" e fala em "cartão vermelho" à crise política

O secretário-geral do PS prometeu este domingo que, mesmo com maioria absoluta, dialogará com todos os partidos parlamentares, manterá a cooperação institucional com o Presidente da República, e sustentou que os portugueses mostraram "cartão vermelho" à crise política.

Estas garantias foram transmitidas por António Costa no discurso de vitória nas eleições legislativas - um triunfo que, tudo indica, será com maioria absoluta na Assembleia da República.

"Os portugueses mostraram um cartão vermelho a qualquer crise política, desejam estabilidade, com certeza, segurança e um Governo do PS para os próximos quatro anos", afirmou.

A seguir, o secretário-geral do PS disse que interpretará a vitória com "um voto de confiança, uma enorme responsabilidade pessoal no sentido de promover os consensos necessários na Assembleia da República, em sede de concertação social e no conjunto da sociedade portuguesa".

"Uma maioria absoluta não é o poder absoluto, não é governar sozinho", acentuou, antes de falar no papel do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e no seu objetivo de manter a cooperação institucional.