António Costa quer governar em “viagem conjunta” com o Bloco

Apesar das críticas ao Bloco de Esquerda, António Costa está afinal disponível para uma nova geringonça. No Algarve, onde percorria a Estrada Nacional 2, o secretário-geral do PS foi questionado se quereria, caso vença as eleições, avançar sozinho para a formação de governo. "Em outubro, vamos seguir uma viagem conjunta. O País faz-se com todos", respondeu.



O também primeiro-ministro recusou, assim, alimentar a polémica criada pela entrevista dada ao ‘Expresso’. Na mesma, recorrendo ao exemplo espanhol, reconhecia que um Bloco de Esquerda forte poderia significar o fim da estabilidade do País. "Leia a entrevista toda e não a resposta a uma única pergunta que, aliás, retirada do contexto pode ter um sentido diverso daquele que tem no conjunto da entrevista", desvalorizou aos jornalistas.





Certo é que as declarações criaram mal-estar no Bloco, mesmo que, em Penafiel, Catarina Martins não tenha querido reconhecer o ‘divórcio’. "É normal que em campanha eleitoral os partidos apresentem as suas diferenças", reagiu.Numa declaração em tom calmo, a coordenadora preferiu lembrar os feitos dos últimos quatro anos de geringonça e insistiu que "aquilo que conta para a estabilidade de um país é a estabilidade do salário, da pensão, do acesso à saúde"."Temos de ter a humildade de ver este caminho e perceber que ainda há muito por fazer", acrescentou Catarina Martins, não fechando, por isso, a porta a uma nova aliança com Costa.Já no Funchal, Jerónimo de Sousa não fez qualquer referência à entrevista na origem desta polémica. No sábado, e apesar de criticar o atual governo, o líder comunista dizia que não estava arrependido pelo apoio dado a António Costa.Também no sábado, o social-democrata Rui Rio acusava Costa de "ingratidão" para com os parceiros de geringonça.

Elogios ao PCP

O primeiro-ministro aponta ao Bloco o facto de "viver na angústia de ser notícia todos os dias". Já quanto ao PCP, o tom é diferente: o socialista elogia a "maturidade institucional" dos comunistas e a facilidade do trabalho em comum.