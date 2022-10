António Costa quer mais 12 mil milhões da Europa para apoiar diretamente empresas

António Costa propôs esta quarta-feira que a União Europeia reutilize cerca de 200 mil milhões de euros de dívida comum já emitida no âmbito do programa Next Generation, mas ainda não gasta. Nesse caso, Portugal receberia 12 mil milhões de euros.



"Esses 200 mil milhões de euros podem ser reutilizados para apoiar diretamente empresas e, em particular, empresas que são utilizadoras intensivas de energia, como as da cerâmica, as siderúrgicas e químicas, indústrias que estão em risco de parar em toda a Europa e que não podemos correr o risco de que parem", disse o primeiro-ministro no debate preparatório do próximo Conselho Europeu, que decorre esta quinta-feira e sexta-feira em Bruxelas.