António Costa quer sindicatos mais exigentes

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu este sábado que os ganhos das empresas não estão a ser repartidos de "forma justa" entre os trabalhadores, agravando a inflação, e apelou aos movimentos sindicais para pressionarem aumentos nos salários.O chefe do Governo falava no 5.º congresso da Tendência Sindical Socialista, no qual insistiu que "o Estado só pode fixar por lei" o salário mínimo nacional, sustentando que "o resto tem de resultar da negociação" dos sindicatos com as entidades patronais. "O que está a fazer subir a inflação não são os salários, são outros ganhos, são os proveitos que não são repartidos de forma justa por quem trabalha", pôs em relevo António Costa. Para o líder do executivo, "estamos a viver um período em que se interrompeu vários anos de crescimento efetivo dos rendimentos dos portugueses, fruto da pandemia e fortemente agravado pela guerra da Rússia contra a Ucrânia". Relembrando o trabalho desenvolvido em sede de Concertação Social, o primeiro-ministro traçou como objetivo, a concretizar "até ao final desta legislatura", que "o peso do salário no conjunto da riqueza nacional, do PIB [Produto Interno Bruto], tenha atingido aquilo que é a média da União Europeia. Que saia dos 45%, onde estávamos em 2021, para chegarmos aos 48% até 2026", explicou.Costa recomendou que deixasse de haver uma divisão de "opiniões" entre os trabalhadores, uma vez que "os empregadores têm sempre uma voz única e comum". "Se dividimos a parte mais fraca, mais fraca fica a posição", lembrou, reforçando a ideia de que essa divisão, "ao contrário do que se julga, enfraquece o poder negocial dos sindicatos e isso enfraquece os trabalhadores portugueses". O primeiro-ministro defendeu ainda a existência de "um forte diálogo social nas empresas", dando como exemplo as maiores economias europeias."É mesmo nos salários que deve assentar a política de rendimentos", destacou este sábado o primeiro-ministro durante o 5º congresso da Tendência Sindical Socialista, acrescentando que "é preciso que a economia cresça para os salários cresceram". António Costa relembrou o esforço do Estado para subir em 1% os salários da Função Pública e voltou a justificar que, por sua vez, "o crescimento dos salários faz também crescer a economia". "Tem de existir um esforço comum", concluiu.