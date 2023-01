António Costa reafirma confiança no ministro das Finanças

O primeiro-ministro, António Costa, reiterou esta sexta-feira a confiança no seu ministro das Finanças, Fernando Medina, após assistir ao jogo do mundial de andebol Portugal-Cabo Verde, em Gotemburgo.

Questionado pela RTP se mantém a confiança no ministro das Finanças, António Costa respondeu: "Sim, no ministro das Finanças, na nossa seleção, no presidente da federação e na capacidade que Portugal vai ter para continuar a lutar pelo melhor resultado possível aqui no mundial".

Apesar da curta declaração que fez a sorrir, o chefe do executivo recusou-se a abordar temas de política nacional em Gotemburgo.