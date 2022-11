António Costa reafirma que vai processar Carlos Costa por ofensa à honra e bom nome

O primeiro-ministro reafirmou, esta terça-feira, que vai processar o ex-governador do Banco de Portugal por ofensa à honra depois de, em livro, Carlos Costa relatar que foi pressionado para não retirar Isabel dos Santos do BIC.

"Eu, sobre esse assunto, não tenho mais nada a dizer. Já tive a oportunidade de dizer na semana passada que as declarações que o Dr. Carlos Costa referiu a meu respeito são ofensivas do meu bom nome, da minha honra e da minha consideração e, por isso, já constituí um advogado para agir pelos meios legais", afirmou António Costa à margem da inauguração da exposição "Quem conta um conto...Paula Rego na Coleção de Serralves" na Fundação de Serralves, no Porto.

Apesar da insistência dos jornalistas sobre as declarações do ex-governador do Banco de Portugal na apresentação do livro "O Governador", que decorreu hoje na Gulbenkian, em Lisboa, Costa frisou não ter mais nada a dizer.