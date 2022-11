O primeiro-ministro, António Costa, recebeu esta terça-feira em São Bento o vice-presidente do Brasil, o general Hamilton Mourão, num encontro em que debateram as relações bilaterais e as possibilidades de investimento, designadamente no setor das energias renováveis. O encontro decorreu quatro dias depois de o líder do executivo português ter recebido o Presidente eleito brasileiro, Lula da Silva.









Também no âmbito da sua visita a Portugal, Hamilton Mourão, ‘vice’ do chefe de Estado brasileiro Jair Bolsonaro, encontrou-se anteontem com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém.