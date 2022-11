Nada justificaria um aumento de 10% no preço das portagens em 2023, afirmou este sábado o secretário-geral do PS, António Costa, no âmbito de uma iniciativa partidária dos socialistas na Covilhã.



A Brisa e a Ascendi, principais concessionárias das autoestradas portuguesas, entregaram ao Governo uma proposta de aumento das portagens de 10,44%, em linha com a inflação de outubro – sem o custo da habitação –, tal como preveem os contratos assinados com estas empresas.









