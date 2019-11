António Costa recusa corte na política de coesão da UE para 2021-2027

O primeiro-ministro defendeu este sábado, em Vila Real, que a política europeia de coesão e a política agrícola comum "não podem ser sacrificadas" no próximo quadro financeiro plurianual 2021-2027.

António Costa, que participou na sessão de encerramento do XXIV do congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) centrou a última parte do seu discurso no quadro financeiro plurianual 2021-2027, cuja discussão está em curso com a União Europeia.

"A discussão do quadro financeiro plurianual 2021-2027 é um exercício com dificuldades acrescidas face aos anteriores quadros, tendo em conta o efeito simultâneo da saída de um contribuinte importante como o Reino Unido e, por outro lado, o alargamento das políticas prosseguidas pela União Europeia. É um quadro onde tendo menos contribuintes teremos também mais onde investir.