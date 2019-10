António Costa rejeita lições das esquerdas

António Costa avisou este domingo os antigos parceiros da geringonça que não aceita lições para governar, garantindo que irá manter o rumo de 2015 "sem ziguezagues". "O PS já é há suficientes anos um partido de esquerda para precisar de professores que lhe digam como se governa à esquerda", disse, citando o histórico socialista Manuel Alegre, na abertura da Comissão Nacional do PS, em Santarém.O primeiro-ministro rejeita ser aluno, mas também não quer ser docente, por isso, esclareceu que também "não dá aulas" e que estará com a "porta aberta", lamentando se agora há "arrependidos" entre os parceiros . Mesmo sem acordos formais, Costa quer continuar o caminho traçado em 2015, até porque o programa do Governo teve em conta o que o PS conversou com o BE, PCP, PEV, Livre e PAN, mas sem imposições."Não fazemos ultimatos e não vamos reerguer o muro derrubado há quatro anos", afirmou. Manifestando-se de espírito aberto, Costa deixou bem claro aos antigos parceiros – BE, PCP e PEV – que "amigo não empata amigo".Uma possível solução de bloco central com o PSD está fora de questão, mas o chefe do Governo esclareceu que não irá criar qualquer "zona tampão" face ao partido de Rui Rio, até porque são necessários acordos de regime no País.A Comissão Nacional do PS elegeu este domingo o ex-secretário de Estado das Comunidades José Luís Carneiro para o cargo de secretário-geral adjunto do partido, com 170 votos a favor e seis em branco, o equivalente a 97% da votação global.José Luís Carneiro sucede nas funções de "número dois" na direção deste partido a Ana Catarina Mendes, que estava neste lugar desde o início de 2016 e que foi eleita, na última sexta-feira, a nova líder parlamentar socialista, cargo que pertencia a Carlos César.