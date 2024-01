António Costa rejeitado para assumir presidência do Conselho Europeu

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, não esconde o legado de António Costa e o primeiro-ministro pode aparecer na campanha eleitoral, mas a sondagem da Intercampus para o CM/CMTV e ‘Negócios’ revela uma rejeição ao regresso do ex-líder socialista aos grandes palcos políticos.



Quando questionados sobre a hipótese de António Costa assumir a presidência do Conselho Europeu, quase metade dos inquiridos (48,5%) dizem que ‘acham mal’, enquanto quase quatro em cada dez pessoas veem com bons olhos a ida para Bruxelas.









