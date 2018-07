Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

António Costa renova votos com a Esquerda

Primeiro-ministro rompe com o ‘centrão’ e garante que geringonça está no coração. Mas foi criticado à esquerda.

Por Salomé Pinto | 01:51

O primeiro-ministro renovou ontem os votos de casamento com os parceiros do acordo de base parlamentar - BE, PCP e PEV -, no debate sobre o estado da Nação na Assembleia da República.



Em resposta às dúvidas da Esquerda e da Direita sobre o caminho que será traçado pelo Governo no quarto e último ano da legislatura, António Costa garantiu que "a geringonça está não só no coração, como também na cabeça" de todos os membros do Executivo socialista.



A declaração de amor serviu para pôr água na fervura das bancadas mais à esquerda do hemiciclo e romper definitivamente com a ideia de ‘centrão’, tão contestada pelos seus aliados.



Mas a líder bloquista, Catarina Martins, avisou que agora é preciso "responsabilidade de prosseguir o caminho de recuperação de direitos e rendimentos e não vender ilusões". Na mesma linha, o secretário- -geral do PCP, Jerónimo de Sousa, contestou a "obsessão com o défice", recordando que "não há dinheiro para tudo, mas sobra sempre muito para uns poucos".



Costa advertiu, contudo, que não sacrificará os resultados obtidos no último ano antes das eleições e salientou que o Orçamento do Estado para 2019 será de continuidade. Se assim for, BE, PCP e PEV estão "disponíveis para negociar".



Para o líder da bancada social--democrata, Fernando Negrão, "esta solução governativa está completamente esgotada". O CDS considerou mesmo que as palavras de Costa "não passam de propaganda", disse o líder da bancada Nuno Magalhães, que nomeou Mário Centeno "o carrasco do Serviço Nacional de Saúde" e António Costa como "o criador de impostos".



Mas num ponto houve convergência entre PSD/CDS e BE/PCP. Todos deram nota negativa ao Governo pela degradação dos serviços públicos na Saúde, Educação e ferrovia.