António Costa responde a Catarina Martins: "Orçamento trabalha-se até ao último dia"

O secretário-geral do PS afirmou este sábado que o Orçamento do Estado (OE) é trabalhado "até ao último dia", depois de a coordenadora do BE ter dito que não há condições para o partido votar favoravelmente o documento na generalidade.

"O Orçamento trabalha-se até ao último dia. O que percebi [das declarações da coordenadora do BE, Catarina Martins] é que ainda não há [condições para o BE aprovar o orçamento]. É um trabalho que está a ser feito e seguramente vamos ter, como sempre tivemos, um bom Orçamento com votação maioritária na Assembleia da República", afirmou António Costa aos jornalistas no Porto, à saída da reunião da Comissão Nacional.

O dirigente socialista referia-se à votação do documento no parlamento na generalidade, prevista para sexta-feira.



O também primeiro-ministro disse que "não há nada que esteja particularmente a dificultar qualquer tipo de negociação", frisando que "o que está a acontecer não é em nada diferente" do que sucedeu na anterior legislatura, pois o acordo assinado no âmbito da designada "geringonça" (com BE e PCP) "não obrigava ninguém a aprovar o Orçamento".



Costa reagia a perguntas sobre o anúncio da coordenadora bloquista, Catarina Martins, de que a Mesa Nacional decidiu não haver condições para o BE votar favoravelmente o OE para 2020 na generalidade, prosseguindo as negociações para ver se há caminho para a abstenção.