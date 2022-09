S e no final não houver acordo, é a vida, quem tem maioria tem de usar a maioria”, declarou esta terça-feira António Costa a propósito da localização do novo aeroporto de Lisboa. Num discurso na abertura da VI Cimeira do Turismo Português, o primeiro-ministro mostrou-se otimista quanto a um entendimento com o PSD: “Perguntam-me se tenho a certeza que vai haver acordo sobre a solução.









Ver comentários