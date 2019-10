António Costa sobre Freitas do Amaral: "Faleceu um dos fundadores do nosso regime democrático"

O primeiro-ministro António Costa homenageou o fundador do CDS-PP e antigo ministro Diogo Freitas do Amaral, que morreu esta quinta-feira aos 78 anos.



António Costa utilizou a rede social Twitter para deixar uma mensagem à "família, amigos e admiradores" de Freitas do Amaral.





Faleceu um dos fundadores do nosso regime democrático. À memória do Professor Freitas do Amaral, ilustre académico e distinto Estadista, curvamo-nos em sua homenagem.

Apresentamos à sua família, amigos e admiradores as nossas sentidas condolências. — António Costa (@antoniocostapm) October 3, 2019