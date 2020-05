António Costa sobre o futebol: "Não podemos dizer às pessoas que não se podem abraçar quando a sua equipa marca um golo"

O primeiro-ministro António Costa abordou, esta sexta-feira, em entrevista ao Porto Canal, o regresso do futebol em Portugal, distanciando-o da temática em torno dos concertos.



"É impossível fazer um jogo de futebol e, independentemente da lotação, dizer que as pessoas estão proibidas de se abraçarem porque as coisas não são assim. Nos concertos a interação é muito distinta daquele que existe num jogo de futebol. Temos de ter em conta a especificidade das coisas e um dos grandes exemplos que Portugal deu, e que muitos países europeus puderam ver, foi que fizemos um estado de emergência sem colocar em causa a nossa democracia", começou por dizer António Costa.

Preocupação com o regresso do futebol?



"Pelo contrário, a gestão do processo de desconfinamento é muito mais fácil no futebol. Os clubes da I Liga oferecem todas as condições para assegurar as condições de segurança de todos os jogadores, técnicos e profissionais. Trata-se de uma população que apresenta um baixo risco."

Elaboração do protocolo sanitário



"Todos os envolvidos, jogadores, técnicos e clubes, são os primeiros interessados em preservar a própria saúde e em cumprir escrupulosamente as regras de disciplina sanitária. Estamos a finalizar o protocolo sanitário que será aplicado e que, aliás, deverá estar concluído ainda hoje - não sei se realmente ficou decidido hoje - ou dentro dos próximos dias. A informação que tenho, até ao momento, é de que a DGS ainda não terá validado tudo a 100 por cento."

Clubes, treinadores e jogadores temem regresso



"Não temo o regresso do futebol, mas os jogadores temem. E os treinadores temem. E os clubes também. Sabem que se tiverem a equipa toda infetada perdem por falta de comparência. Temos trocado informações com a Alemanha, que será a primeira a regressar. A Ministra da Saúde falou com o Ministro da Saúde alemão para tentar perceber que normas sanitárias estão a adotar", concluiu.