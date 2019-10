António Costa sobre Tancos: "Não creio que esteja nas prioridades dos portugueses e seguramente não está nas minhas"

António Costa considera que a reunião da comissão parlamentar sobre Tancos, agendada para depois das eleições, é uma "matéria lateral que manifestamente não creio que esteja nas prioridades da generalidade dos portugueses (...) e seguramente não está nas minhas", acrescentou, no final de uma visita ao estaleiro da construção da futura ala pediátrica do Hospital de S. João, no Porto, esta tarde.



O secretário-geral do PS não respondeu ao CM se considera que o agendamento dessa reunião é conveniente para as eleições de domingo.