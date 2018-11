António Costa surpreendido com proposta do PS para as touradas

Primeiro-ministro foi apanhado de surpresa pela proposta dos socialistas para reduzir o IVA das touradas para 6%.

Não agradou ao primeiro-ministro António Costa ver o grupo parlamentar do PS a avançar com uma proposta para que a tauromaquia tenha um IVA de 6%.

O primeiro-ministro assumiu ter ficado "muito surpreendido com a proposta do PS" e demonstrou o seu interesse em que a medida seja chumbada no Parlamento, admitindo que, se fosse deputado, votaria contra, deixando o IVA para as touradas nos 13%.

Costa deixou o aviso de que a política fiscal do Governo "não é uma matéria de consciência" e que, portanto, não pode depender das opiniões pessoais de cada deputado sobre touradas. Mas reforçou ainda que o grupo-parlamentar do PS é "autónomo" do Governo, mas que no entanto espera que a sua proposta seja "vencedora".