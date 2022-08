António Costa Silva, ministro da Economia, foi o membro do Governo que mais dinheiro ganhou em 2021, com um rendimento bruto declarado de 384 936,96 euros. Além disso, o ministro da Economia tem em contas à ordem quase um milhão de euros. Fernando Medina surge em segundo lugar na lista dos ministros que mais ganharam no ano passado. O ministro das Finanças declarou 127 089,88 euros, enquanto Ana Catarina Mendes, ministra dos Assuntos Parlamentares, recebeu 121 800 euros.









As declarações de rendimentos e património dos membros do Governo, consultadas pelo ‘JN’, revelam que António Costa tem 116 mil euros no banco e é dono de cinco apartamentos, entre os quais um herdado em Lagoa e outro em Goa, na Índia. E prepara-se para adquirir o sexto. Ainda assim, nada que se compare aos dez andares urbanos da ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, seis dos quais herdados.

Fernando Medina tem dois prédios urbanos e a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, outros dois.









Leia também Veja os nomes dos 17 ministros que compõem o novo Governo Quanto a poupanças, também aqui António Costa Silva surge no topo da lista, com mais dinheiro em contas a prazo, em carteiras de títulos e em aplicações financeiras, num total de 291 490,3 euros. Segue-se a ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, com 133 132,44 euros e, em terceiro lugar, António Costa, com 122 361,44 euros.

Em contrapartida, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e o ministro da Educação, João Costa, não tem nenhum imóvel.





Há 13 ministros que têm dívidas à banca. E entre estes, Ana Catarina Mendes é aquela que tem mais a pagar: cerca de meio milhão de euros.





A declaração de rendimentos e património é obrigatória para todos os membros do Governo, que têm, por lei, 60 dias para apresentar contas.





Ministros adeptos de futebol com ações do Benfica





Leia também Costa tem mais casas mas não é o que tem mais dinheiro: Os rendimentos dos membros do Governo O primeiro-ministro, António Costa, declarou que é detentor de 50 ações da Benfica SAD. Entre os membros do Governo adeptos de clubes de futebol, surgem ainda o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, que é também detentor de 50 ações, e Fernando Medina, ministro das Finanças, que é sócio do Benfica.

Já a ministra da Presidência, Mariana Viera da Silva, é sócia do Sporting.